Acidente envolvendo um carro Fiat Strada e uma motoneta Biz foi registrado nesta terça-feira, 19, no cruzamento da Avenida dos Estados com a Rua Rio de Janeiro, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta trafegava pela Avenida dos Estados, sentido Avenida São Paulo, quando no cruzamento com a Rua Rio de Janeiro, foi atingida pelo veículo, na qual o motorista seguia sentido Avenida das Nações, teria avançado a preferencial e provocado a colisão.

No choque, a condutora da motoneta identificada pelas iniciais T.T.J., sofreu ferimentos principalmente na cabeça, sendo socorrida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do carro J.L.R.S., não se feriu. Ele prestou socorro a vítima. A Polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência.