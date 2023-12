Um homem identificado pelas iniciais A.S., de 43 anos, foi detido na noite deste sábado, 23, após invadir uma casa na Rua Vitória do Espírito Santo, no Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), em Vilhena.

Com medo e assustada, a moradora entrou em luta corporal com o suspeito, na qual durante o embate com o invasor, ela gritou por socorro e com ajuda de vizinhos conseguiram segurar o homem e amarrá-lo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima de 62 anos, contou a Polícia Militar (PM) que o suspeito arrombou a janela e invadiu sua casa, com medo, a vítima em ato de desespero acabou entrando em luta corporal com o invasor e em consequência sofreu lesão nos joelhos, então ela passou a gritar por socorro e os vizinhos foram ajudá-la. Eles conseguiram imobilizar o invasor que estava muito agressivo aparentado estar sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas.

O suspeito apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Ele relatou a polícia que havia feito uso de drogas e bebidas alcoólicas, mas se recusou a indicar o local. Além disso, ainda contou que estava na companhia de outras pessoas, e em dado momento essas pessoas tentaram contra sua vida, e que para não morrer fugiu, em seguida não se lembra de mais nada.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.