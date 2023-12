Um homem identificado pelas iniciais A.F.D., de 40 anos, foi detido na noite deste sábado, 23, após agredir e ameaçar de morte a amásia, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar fazia patrulhamento pela Avenida Presidente Nasser, quando foram abordados por um rapaz (filho da vítima), na qual relatou que sua mãe havia sido agredida pelo seu amásio, e que ele havia saído de casa dizendo que iria buscar uma arma de fogo e retornaria ao local para matar sua mãe.

Os militares foram à casa onde estava a vítima e ao chegar encontraram ela com ferimentos na mão, joelho e rosto, sendo solicitado o Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima.

A vítima relatou que estava em sua residência na companhia do amasio e outas pessoas, ingerindo bebida alcoólica, porém, em dado momento foi dormir. Ela ainda conta que ao escutar a vós do amásio saiu do quarto e foi até ele e começaram a discutir, não se recordando do motivo.

Contudo, durante a discussão, o filho dela chegou e ao avistar o amásio desferindo um soco em seu rosto, interviu e entrou em luta corporal com ele, gerando lesões em ambos.

A vítima disse aos militares que seu amásio poderia estar em uma casa na Rua 1510, no bairro Cristo Rei. Com isso, a guarnição do PATAMO foi ao local e localizou o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Não foi localizado arma de fogo com o suspeito.