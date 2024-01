A Polícia Militar (PM) de Vilhena registrou mais uma ação bem-sucedida na recuperação de mais um veículo furtado, reforçando seu compromisso em combater a criminalidade e proteger os bens da comunidade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar que estava de folga e passava pela Rua Abelardo Antônio Pompermyer, no bairro Jardim América, avistou uma motocicleta CBX 200 de cor verde estacionada, na qual ele tinha ciência que um veículo identifico havia sido furtado no último dia 2.

Com isso, o policial militar, acionou uma guarnição para averiguar e ao puxar pela placa foi constatado se tratar da motocicleta furtada.

A comunidade de Vilhena é incentivada a continuar colaborando com a polícia, relatando atividades suspeitas e fornecendo informações que possam contribuir para a segurança de todos. A pronta ação da população desempenha um papel crucial na eficácia das operações policiais.

A PM reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e continuará a trabalhar incansavelmente para prevenir crimes e proteger os cidadãos e seus bens.