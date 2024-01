O Rondoniense foi derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o representante de Rondônia foi vencido pelo Ceará por 1 a 0 no estádio Bruno Lazzarini, em Leme.

O atacante Pablo marcou o gol do Ceará ainda nos primeiros minutos da etapa inicial. Com a vitória o Ceará é líder do Grupo 8.

A primeira chegada ao ataque do Ceará foi logo aos cinco minutos, Zé Neto recebeu lançamento na área, mas a defesa do Rondoniense estava atenta e conseguiu desarmar o ataque do Vozão. Mas faltou concentração pouco minutos depois, aos 16 minutos, a defesa falhou e entregou a bola nos do atacante Pablo no meio-campo, ele avançou em velocidade alguns metros para chutar com estilo de cobertura e marcando um belo gol para a equipe do Ceará. (Veja o gol) O Ceará ainda construiu boas chances de ampliar o placar durante a partida, mas o resultado se manteve até o apito final.

O Ceará está no Grupo 8 no município de Leme ao lado de Lemense-SP, Gama e Rondoniense. Após a partida o meia do Rondoniense Hiago Oliveira disse que a equipe fez uma boa estreia, que a derrota só aconteceu por causa da falha, fora isso a equipe foi bem. (Veja aqui) a entrevista de Hiago.