Em um desempenho impressionante, a equipe do Corinthians conquistou uma vitória expressiva ao derrotar o Ji-Paraná por 6 a 0 na “Copinha 2024”. O resultado destaca a força e habilidade do time corintiano neste torneio de base.

O confronto ocorreu na quarta-feira, 3, e desde o início, o Corinthians demonstrou domínio do jogo, impondo seu estilo de jogo e criando oportunidades de gol. A eficácia nas finalizações resultou em uma goleada de 6 a 0 sobre o Ji-Paraná.

O técnico do Corinthians, elogiou o desempenho da equipe após a partida. “Estamos contentes com a dedicação dos jogadores e a execução do plano de jogo. Essa vitória nos dá confiança para os próximos desafios na competição”, afirmou o treinador.

A “Copinha” é conhecida por revelar jovens talentos do futebol brasileiro, e o Corinthians busca não apenas a vitória no torneio, mas também a oportunidade de destacar seus jogadores de base.

A comunidade esportiva agora aguarda com expectativa os próximos jogos da equipe do Corinthians na “Copinha 2024”, enquanto os jovens atletas buscam seguir impressionando com seu desempenho em campo. O Corinthians volta a jogar no sábado, 6, às 17h15 (horário de Brasília), contra o Bangu, no estádio Bento de Abreu.

Na sequência, às 19h30, o Ji-Paraná, enfrenta o Marília pela segunda rodada do Grupo 10 da Copinha.