A guarnição da Patrulha Reforço obteve sucesso ao capturar dois homens que estavam foragidos do sistema prisional, um de Vilhena e outro de Cacoal.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as prisões ocorreram durante patrulhamento e rotina, quando os militares receberam informação que o foragido identificado pelas inicias T.T.S., estava trabalhando em uma obra. Com isso, os PMs foram ao local e o abordaram, ele disse desconhecer que contra ele havia mandado de prisão, porém, em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), foi constatado o mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

O segundo foragido identificado pelas iniciais C.J.G., foi capturado na mesma noite, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor19), quando os policiais da Patrulha Reforço faziam ronda de rotina e observaram dois homens em uma motocicleta Honda XRE de cor preta, na qual um veículo com característica semelhante vem sendo utilizado recentemente na cidade como meio de transporte para autores de homicídio.

Contudo, os ocupantes da motocicleta ao perceberem a presença da viatura agiram e forma que chamou a atenção dos militares para abordá-los.

O veículo e o condutor estavam devidamente regularizados. Entretanto, ao ser realizada consulta em nome do carona foi constatado o mandado de prisão em seu desfavor proveniente da Comarca de Cacoal.

Diante dos fatos, o foragido foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.