A direção do Hospital Regional confirmou ao Extra de Rondônia, a morte do motorista do caminhão boiadeiro Ail Correia da Silva, de 61 anos, conhecido por “Correia”. Ele se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira,9, quando bateu de frente com uma carreta carregada com soja, em cima da ponte do Rio Escondido, na BR-435, no Km 107, entre Colorado e Cerejeiras (leia mais AQUI e AQUI).

Na ocasião, morreram no local mãe e filha, que estavam na carreta, sendo: Vera Lúcia da Silva, de 43 anos e Maisa Gabrielle de Souza Silva, de 7 anos. Elas eram moradoras de Vilhena e a aproximadamente um ano estavam morando em Presidente Médici. Mãe e filha estão veladas na Capela Mortuária e o sepultamento acontece no final da tarde de hoje no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

O motorista da carreta sofreu politraumatismo e segue internado no regional. O corpo de Ail Correia da Silva, condutor do caminhão boiadeiro, morador de Vilhena, será velado na Capela Mortuária e sepultado nesta quinta-feira, 11, em horário ainda a ser definido pela família.