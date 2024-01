Em contato telefônico com a redação do Extra de Rondônia agora pouco, a família informou a antecipação do horário do enterro do pioneiro Ilário Bodanese, desta sexta-feira, 12, em Vilhena.

José Bodanese, irmão de Ilário, disse que a família decidiu antecipar e o sepultamento ocorrerá por volta das 12h, no cemitério Cristo Rei.

Informou, ainda, que a Missa ocorrerá às 11h, na Câmara de Vereadores. Desde ontem, o corpo do pioneiro é velado nas instalações do Legislativo.

A morte de Ilário Bodanese provoca comoção na região, tendo em consideração seu histórico de grande comerciante, pecuarista e impulsionador do cooperativismo.

Ilário foi vereador em 1983, vice-prefeito de Vilhena entre 1989 e 1992 e secretário de Estado do Governo de Rondônia. E, por muitos anos, foi presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), organizadora da Expovil, e membro muito participativo do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), além de ser o principal fundador do Sicoob/Credisul e da cooperativa de crédito Cresol, ambas na cidade de Vilhena.

MORTE EM MT

Natural de Santa Catarina, Ilário faceleu na última quarta-feira, 10, num hospital de Cuiabá (MT), onde lutava contra um câncer (leia mais AQUI e AQUI).