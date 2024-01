Os pais ou responsáveis terão um prazo de 24 horas para comparecer à escola selecionada e apresentar a documentação pertinente.

Isso, após a efetivação da matrícula dos novos estudantes na Rede Pública Estadual de Ensino, por meio do endereço eletrônico https://matriculaonline.seduc.ro.gov.br, que vai acontecer em duas etapas, no período de 15 a 19 de janeiro de 2024 para estudantes com deficiências; e de 22 a 26 de janeiro, para estudantes que se encontram fora da Rede (escolas particulares, municipais ou àqueles que não estão estudando).

Os documentos são os seguintes: Certidão de Nascimento ou Registro Geral (RG) do estudante, original e cópia; Cadastro de Pessoa Física (CPF), original e cópia; Comprovante de residência atualizado, contendo o número do Código de Endereçamento Postal (CEP), original e cópia; Duas fotos 3×4; Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade; Cartão de inscrição em programa social e Número de Identificação Social (NIS), original e cópia; Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), caso possua; e CPF e RG do responsável pelo estudante com idade inferior a 18 anos, original e cópia.

DEVOLUÇÃO

É importante ressaltar que, as vagas que não forem efetivadas de forma presencial nas escolas, serão devolvidas ao painel de vagas, disponibilizado no site de matrículas online.

EDUCAÇÃO ACESSÍVEL

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, a matrícula online é um passo significativo na direção de uma educação mais acessível e igualitária para todos. “Essa é uma oportunidade para novos alunos se integrarem à rede estadual, garantindo o acesso ao ensino oferecido pelo Governo de Rondônia”, ressaltou.

CADASTRO ONLINE

Dentre os documentos necessários para o cadastro online, existe um que é obrigatório, o CPF, sem o qual, não é possível finalizar o processo de inscrição para a vaga.