Uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta, placa NDA-8H14/Vilhena, com registro de furto foi recuperada pela guarirão da Rádio Patrulha na madrugada de sexta-feira, 11, em Vilhena.

De acordo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha, tomou conhecimento que na noite de quinta-feira, 11, uma motocicleta havia sido furtada em frente ao Frigorifico JBS.

Com isso, os militares intensificaram as averiguações na área rural, e foi visualizado na estrada que é paralela a BR 364, aproximadamente no km 3 do lado direito da rodovia sentido Colorado, vestígios de marcas de pneus de moto que ali havia transitado recentemente, demonstrando ser anormal, uma motocicleta ter transitado nesta estrada, pois o terreno é acidentado e arenoso. Diante das evidências, a guarnição passou a seguir o rastro do veículo, quando no km 4, foi localizado uma motocicleta dentro do mato coberta com papelão, plásticos e vegetações.

Ao averiguar a placa constatou ser o veículo furtado em frente ao frigorífico. No local havia duas chaves de fendas ao lado da motocicleta, que foram usadas para dar partida no momento do furto, pois a ignição está danifica.

A motocicleta foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registra e posteriormente ser devolvida ao proprietário.

A Rádio Patrulha reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e continuará a trabalhar incansavelmente para prevenir crimes e proteger os cidadãos e seus bens.