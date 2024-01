O fato foi registrado na noite de sábado, 13, pela Polícia Militar (PM) durante uma perseguição a suspeitos em um carro VW Gol de cor preta, onde o motorista não obedeceu a ordem para parar e empreendeu fuga em alta velocidade, culminando no final da ocorrência com um suspeito morto e dois presos, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações da PM, recebeu solicitação do Núcleo de Inteligência (NI), para que uma guarnição prestasse apoio para realizar uma averiguação, o qual havia recebido informação, dando conta que atrás do laticínio Holandesa, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19) havia um veículo VW Gol de cor preta, no qual haviam três ou quatro homens que portavam armas de fogo e eles teriam a intenção de fazer “umas paradas” ou acerto de contas contra rivais na guerra entre facções, em Vilhena.

Contudo, ao chegar no local o veículo não foi encontrado, porém, em patrulhamento pelas imediações da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) com Rua Acre, os militares visualizaram um veículo com as mesmas características, com isso, foi dada ordem de parada ao condutor, no qual não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Todavia, foi pedido apoio de outras viaturas na tentativa de realizar o cerco, quando na Avenida Campos Elisios, no bairro Cidade Verde, foi observado pelos policiais que um dos ocupantes lançou algo pela janela do veículo e o condutor continuou a fuga e aumentou ainda mais a velocidade e acessou a BR-174 sentido a BR-364, e ao chegar no cruzamento da BR-174 com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) o motorista fez uma conversão à esquerda e acessou a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), sentido bairro Barão do Melgaço I e II, e no final da Rua 8225 com Rua Guaranis, ao perceber que havia uma viatura que realizava o cerco, o motorista abandonou o carro portando uma arma de fogo, momento em que outro ocupante assumiu a direção e arremessou o automóvel contra os policiais que estavam na viatura tentando atropelá-los, nesse momento um policial que estava em meio a via de frente com o veículo pulou para não ser atingido, com isso, um dos policiais fez um disparo de carabina contra os dois ocupantes que estavam no veículo, no qual saíram do carro e tentaram fuga a pé, sendo perseguidos e detidos. Os suspeitos foram identificados pelas iniciais W.P.R.S., E.P.P.

O suspeito que portava a arma de fogo abandonou o carro e fugiu em direção a mata, sendo perseguido e ordenado que jogasse a arma no chão, orientação essa que foi ignorada pelo suspeito e durante sua fuga no intuito de evitar a aproximação policial o suspeito apontava a arma a todo instante fazendo menção que iria atirar, diante do risco iminente foi efetuado dois disparos em direção ao suspeito e mesmo assim, ele continuou a fuga adentrando uma região mata, nesse local mais uma vez foi ordenado para que ele largasse a arma, não sendo atendido a ordem legal, o suspeito apontou mais uma vez a arma em direção aos policiais colocando em risco a integridade dos militares que tentavam dete-lo, sendo necessário mais alguns disparos para repelir atual iminente e injusta agressão por parte do suspeito, que mesmo alvejado não se desfez da arma e continuou a fuga e sofreu uma queda, nesse momento o policial tentou lhe tirar a arma que ainda mantinha em punho, mas o suspeito tentou agarrar e tomar a arma que o policial fazia uso, não conseguindo, sendo imobilizado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao suspeito, no qual ao chegarem no local constatou que ele não apresentava sinais vitais. O suspeito foi identificado como sendo Diego de Oliveira Coelho, de 28 anos. O local foi isolado e solicitado a perícia técnica, e durante a realização dos trabalhos, encontrou no bolso da bermuda uma munição intacta calibre 9mm, mesmo calibre da que estava na arma de fogo que o suspeito portava.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária Vilhena fazer a remoção. A guarnição da Ptran realizou buscas por onde o automóvel passou e localizou um invólucro contendo substância análoga à maconha.

A arma que o suspeito portava estava municiada com uma munição ogival marca CBC calibre 9mm, a arma que o suspeito portava era de fabricação artesanal (caseira), cabo de madeira sem marca. A munição encontrada no bolso do suspeito foi retida e ficou sob posse do perito.

Os suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia e Polícia Civil.