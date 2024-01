Por meio de ofício, o Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o filiado Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube está sem condições de disputar competições nacionais.

O documento foi assinado pelo Diretor de Governança e Conformidade Hélio Menezes e pelo Diretor de Competições da CBF Júlio Avelar. No ofício os diretores citam “inicialmente, a CBF verifica pelos documentos recebidos da Federação e do Clube que este se encontra com sua situação de representação declarada irregular. Logo, enquanto não regularizada esta situação perante sua própria Federação, a qual tem relação direta de filiação, a CBF não tem ingerência sobre o tema”.

Dessa forma, o clube com sua representação declarada irregular, a CBF afirma no documento que o Real Ariquemes não está em condições de participar de competições nacionais até que tenha sua situação regularizada junto à FFER, “diante do exposto, a CBF informa que o Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube não se encontra apto para participar de competições nacionais, até que regularize sua situação perante a FER”.

A CBF esclarece ainda que o clube deixou claro o desejo de promover interferência externa na gestão da FFER, violando o artigo 154, parágrafo único do Estatuto da CBF, artigo 19 e 58 do Estatuto da FIFA e artigo 67 de Conmebol. Ao fim do documento a CBF reafirma que não existe qualquer tipo de irregularidade referente a entidade FFER e sua diretoria, “importante destacar que os processos eleitorais da entidade foram convocados e realizados sem que se tenha notícia de qualquer vício ou impugnação por parte do próprio Clube, que, inclusive, compareceu e votou a favor da eleição da atual diretoria”.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia também reafirma que está à disposição para qualquer esclarecimento aos amantes do futebol.

>>>Veja ofício: