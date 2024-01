A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) anunciou os ganhadores do concurso de decoração “Natal dos Sonhos”, uma iniciativa que envolveu moradores e empresários locais ao longo do mês de dezembro de 2023.

A cerimônia de premiação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18, no Gabinete, contando com a participação do prefeito Flori Cordeiro, do presidente Elton Costa e dos vencedores do concurso.

De acordo com a Comissão Avaliadora do Concurso de Decoração Natalina, nesta edição foram avaliados nove participantes distribuídos entre as categorias Residencial (Casas, Condomínios e Prédios) e Comercial (Lojas). No total, foram destinados R$ 16 mil em dinheiro para as premiações, sendo R$ 5 mil para os vencedores em primeiro lugar, R$ 3 mil para os segundos colocados e R$ 2 mil para os terceiros.

Eliton Costa, diretor da FCV, destacou que o propósito do concurso era reavivar o espírito natalino através de decorações, enfeites e iluminação, promovendo a harmonia e a expressão artística dos participantes durante as celebrações festivas. “Além de embelezar nossa cidade, tornando-a mais acolhedora para receber tanto os habitantes locais quanto os visitantes, iniciativas como essas desempenham um papel de suma importância no estímulo ao comércio local”, comentou Eliton Costa.

Confira os vencedores:

CATEGORIA RESIDENCIAL

1° Mara Delci Beyer Rodrigues

2° Rafael Martins da Costa

3° Andre Luiz Rodrigues de Oliveira

CATEGORIA COMERCIAL

1° Ivone Martini (TV Collor)

2° Ana Paula Ribas Pohlman (Casa das Pizzas)

3° Lucas Bortolato (Americana Modas)

