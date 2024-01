O VPN é um dos principais serviços para ter uma camada adicional de segurança para navegar na internet. As ferramentas de VPN se popularizaram com o crescimento de ataques virtuais, e é possível encontrar versões gratuitas e pagas no mercado. Porém, é importante analisar o que cada serviço oferece para escolher o que melhor atende à sua necessidade.

Aqui, vamos mostrar as principais diferenças entre VPN grátis e VPN paga. É importante analisar as condições e o desempenho dos serviços para ter a certeza de que escolheu uma ferramenta que realmente consegue trazer mais segurança digital.

Qual é a diferença de uma VPN grátis para uma VPN paga?

A principal diferença entre VPN gratuita e VPN paga é óbvia: cobrança pelo serviço. Em serviços de VPN gratuitos, o usuário não precisa realizar o pagamento de inscrição mensal ou anual para utilizar os serviços. Mas além da cobrança pelo serviço, também é importante notar outras diferenças entre as ferramentas.

Mesmo que os serviços de VPN gratuitos não cobrem pela utilização do serviço, o uso dessas ferramentas pode representar um nível maior de risco ao navegar na internet.

Além disso, o desempenho nem sempre é tão bom quanto prometido. Em muitos casos, os serviços de VPN grátis bombardeiam seu navegador de anúncios, rastreiam e vendem seus dados, e restringem ao máximo a versão grátis para te forçar a assinar a versão premium.

Já as versões de VPN pagas possuem mais infraestrutura, oferecem mais recursos e focam em entregar o melhor serviço possível. Dessa forma, pagar pela inscrição no serviço pode valer muito a pena para você.

Quais são os riscos de usar um VPN gratuito?

Os serviços de VPN gratuitos possuem um maior risco para os usuários. Nem sempre é garantido que você terá acesso a uma ferramenta robusta e de bom desempenho sem pagar por isso. Listamos os três principais riscos de usar um VPN gratuito, confira abaixo:

Pouca segurança

Os serviços de VPN gratuitos não possuem uma boa infraestrutura e possuem recursos muito limitados. Por isso, é importante entender que esse tipo de serviço não oferece realmente um bom nível de segurança e privacidade para o usuário.

Recursos limitados

As funcionalidades de um VPN grátis são bastante limitadas. Geralmente, a versão gratuita dos serviços possui recursos limitadíssimos para forçar usuários a assinar a versão paga. Isso afeta não só a sua segurança, mas também o desempenho das atividades. Muitas VPN gratuitas têm uma conexão bastante lenta e restrita.

Falta de privacidade

Uma das principais características de um serviço de VPN é esconder o endereço de IP do usuário para que ninguém possa rastrear a sua atividade online. Porém, as VPNs gratuitas costumam rastrear e vender esses dados para empresas, e isso é uma falta de privacidade. Porém, quando o usuário aceita a VPN gratuita, ele não tem como fugir disso.

Quais são as vantagens de contratar uma VPN paga?

Os serviços de VPN pagas são muito mais vantajosos para os usuários. Investir nesses serviços vale muito a pena para quem deseja ter privacidade e segurança para navegar na internet. Confira três vantagens de contratar uma VPN paga:

Infraestrutura robusta

A VPN paga possui uma estrutura muito mais robusta. Geralmente, esses serviços operam servidores em vários países, o que permite aos usuários navegar em sites de diversos países com segurança e uma conexão rápida e estável.

Garantia de privacidade dos dados

Os serviços pagos trazem diversos recursos de criptografia e proteção à identidade dos usuários na internet. Também não há o risco de venda de dados a terceiros. Então, isso garante uma proteção muito maior à privacidade dos usuários.

Acesso a serviços bloqueados

Sites e conteúdos são bloqueados em muitos países, e a VPN paga permite aos usuários acessar aplicações que são bloqueadas fora do seu país de origem. Com isso, é possível acessar redes sociais, sites de notícias e até filmes e séries de streamings bloqueados no Brasil.

A contratação de uma VPN paga vale muito a pena. Faça uma pesquisa dos melhores serviços, compare preços e avaliações das ferramentas e escolher a melhor VPN paga para navegar na internet com mais tranquilidade e seg