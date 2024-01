O trabalho é a principal atividade do cotidiano de milhares de brasileiros. Todos os dias, pela manhã, é preciso tomar banho, escolher uma roupa, arrumar os cabelos, maquiar-se… Cada um tem a sua rotina específica, mas todas elas demandam tempo e precisam de preparo para evitar atrasos.

Investir em um bom secador de cabelo Taiff, separar as roupas na noite anterior e não acordar muito próximo do horário de saída são algumas das dicas para evitar contratempos. Confira abaixo essas e outras estratégias para otimizar seu tempo ao se arrumar para o trabalho:

Mantenha o guarda-roupa organizado

Quem nunca olhou para o guarda-roupa e pensou que não tinha mais nenhuma roupa para trabalhar? Muitas vezes, a culpada por essa sensação é a desorganização. Por isso, é importante manter as peças separadas de acordo com o que faz mais sentido para você: cor, tipo de roupa, estilo, estação… O que manda é o gosto pessoal.

Uma vez feita essa organização, fica mais fácil e rápido visualizar as peças disponíveis e as combinações que podem ser feitas. Dessa forma, é possível economizar alguns minutos na hora de se arrumar para o trabalho.

Planeje o look no dia anterior.

Um armário bem organizado já ajuda na gestão de tempo, mas para os mais apressados, separar a roupa no dia anterior também é uma boa pedida. Assim, há mais tempo para pensar nas combinações, verificar se as roupas estão limpas e passadas e avaliar se o look está adequado para o ambiente.

Para evitar que as roupas amassem ou fiquem expostas, a dica é manter as peças no cabide. Você pode deixar em um cantinho dedicado a isso no guarda-roupa ou ainda pendurá-las em uma arara ou em um cabideiro. O crucial é manter as roupas conservadas até a manhã seguinte.

Faça a sua rotina de cuidados à noite.

Cuidar da pele, lavar os cabelos, tomar um banho longo… Algumas etapas da rotina de cuidados podem demandar muito tempo, atrasando o trabalhador. Por isso, o mais recomendado é que elas não sejam feitas pela manhã, mas, sim, na noite anterior, momento em que se tem mais tempo.

Com a pele hidratada, banho tomado, cabelos limpos e secos, é possível focar em cuidados básicos pela manhã. Fazer um penteado simples, passar protetor solar e tomar apenas uma ducha para despertar levam bem menos tempo, evitandos imprevistos e atrasos.

Mantenha fácil acesso a acessórios e maquiagens.

Se os homens já precisam otimizar a sua rotina antes do trabalho, as mulheres ainda contam com algumas etapas extras. Isso porque muitas empresas solicitam que as colaboradoras estejam maquiadas e produzidas com acessórios. Em caso de eventos ou reuniões importantes, é preciso caprichar ainda mais nessa preparação.

Para otimizar o tempo, a dica é garantir o fácil acesso aos acessórios e às maquiagens. Assim, não é preciso procurar nenhum item de manhã ou ficar se deslocando entre o quarto, o banheiro, o closet e outros cômodos onde as maquiagens e acessórios podem estar.

Separe um tempo realista para se arrumar e sair.

Mesmo colocando todas as dicas acima em prática, arrumar-se para o trabalho demanda um tempo considerável. Além da preparação, ainda é preciso organizar a bolsa, guardar as marmitas, tomar café, escovar os dentes… Todas essas atividades não podem ser concluídas em 5 ou 10 minutos.

Por isso, além de saber gerir os minutos, é essencial separar um tempo realista para a realização de todas essas tarefas. Então, acordar em cima da hora pode causar estresse, atrasar as etapas e ainda fazer com que você se atrapalhe mesmo com a organização e o planejamento feitos.