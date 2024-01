O Esporte Clube Sant Germann, que vai representar Ji-Paraná e Rondônia na copa do Brasil sub-17, deu o pontapé oficial aos trabalhos com um jogo treino na tarde de Sábado (20) em seu Centro de treinamento, o jogo foi contra um selecionado da cidade de jogadores que estão em clubes fora e passam férias na cidade e alguns jogadores referencia no futebol local.

A partida foi muito acirrada com disputas nos dois tempos, Ao final o Leao de Ji-Paraná venceu pelo placar de 5 a 2 com tres gols do Garoto Ryan de Ariquemes, mais dois sendo um de Gutembergue e outro de Luiz Gustavo. O Time segue treinando forte de olho na estréia da competição nacional no dia 28 de Fevereiro que acontecerá na cidade de Manaus contra o time do Amazonas FC.