Na noite desta terça-feira, 23, uma farmácia localizada na Avenida Brasil, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, foi alvo de um assalto à mão armada, gerando momentos de tensão para funcionários e clientes presentes no estabelecimento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 19h, um homem armado adentrou a farmácia, ameaçando funcionários e clientes com uma arma de fogo. O criminoso exigiu dinheiro, criando um clima de pânico no local.

Testemunhas relatam que o assaltante agiu de forma rápida e violenta, obrigando que as vítimas entregassem todo dinheiro que havia no caixa da farmácia.

A polícia foi acionada e está investigando o caso. As autoridades solicitam a colaboração da população para fornecer informações que possam levar à identificação e captura do criminoso.

A polícia continua empenhada em garantir a segurança da comunidade e em esclarecer este incidente, haja vista, que o modo operacional do criminoso é o mesmo usado nos assaltos recentemente em um mercado no bairro Moises de Freitas e em uma distribuidora na Avenida Rondônia.