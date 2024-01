A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde do último domingo (21), realizando atividade de policiamento e fiscalização na BR 364, nas proximidades do km 695, no município de Porto Velho/RO, recuperou um Saviero/VW, de cor branca, que havia sido roubada.

O automóvel estava em um lava jato quando dois indivíduos, portando arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do veículo. Após o ocorrido, o proprietário entrou contato com a PRF que encontrou o carro abandonado às margens da rodovia.

No dia seguinte, segunda feira (22), no Km 514, no município de Ariquemes/RO, a equipe realizava uma ronda quando visualizou uma Honda/CG, de cor azul, realizando uma ultrapassagem pelo acostamento. Ao realizar uma tentativa de abordagem, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. A equipe realizou um acompanhamento tático, no entanto, o motorista continuava sem obedecer às ordens de parada.

Após percorrer o perímetro urbano, o condutor caiu da motocicleta e fugiu em direção ao matagal. Foram realizadas buscas pela localidade, mas o infrator não foi localizado. A moto foi levada até a Unidade Operacional da PRF, onde foi contatado que havia um registro ativo para furto.

Os veículos foram encaminhados à Perícia da Polícia Técnico-Científica de Rondônia (POLITEC-RO) para procedimentos técnicos e posterior destinação.