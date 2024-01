A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena, ampliou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir de 12 anos que não pertencem aos grupos prioritários, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Assim, os indivíduos que necessitam iniciar ou completar o esquema primário agora podem dirigir-se às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sem a obrigação de terem recebido as doses do esquema vacinal primário com a vacina monovalente.

Recentemente, o Setor de Imunização havia informado a suspensão temporária da aplicação da vacina monovalente devido à escassez de doses fornecidas ao município pelo Ministério da Saúde, afetando aqueles que precisavam iniciar o esquema vacinal ou receber doses subsequentes. Entretanto, a vacinação contra a Covid-19 adotou uma nova estratégia para 2024, conforme as orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Dessa forma, a vacinação com a bivalente continua disponível para pessoas que pertencem aos grupos prioritários, sendo indicada uma dose a cada seis meses para gestantes e puérperas, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos. Os demais grupos de risco devem receber uma dose de reforço anual.

Para bebês de 6 meses a 4 anos, são recomendadas três doses com a vacina Baby, que passa a entrar na rotina do Calendário Infantil, enquanto crianças de 5 a 11 anos devem seguir o esquema primário com duas doses da vacina pediátrica e um reforço.

As vacinas contra a Covid-19 e outras incluídas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis em todas as UBSs do município. Para receber as doses, é necessário apresentar documento de identificação, caderneta ou comprovante de vacinação.