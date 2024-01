Na manhã deste sábado, 27, a Polícia Militar de Vilhena obteve êxito na recuperação de cinco motocicletas que foram furtadas de uma oficina localizada na Rua 830, no bairro Alto Alegre. O crime foi capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, fornecendo pistas para a identificação do criminoso, no qual aparentemente agiu sozinho (leia mais AQUI).

O furto ocorreu durante a madrugada deste sábado, por volta 03h54. As imagens das câmeras de segurança revelam a presença de um homem invadindo a oficina e utilizando ferramentas para violar o local. Com habilidade e rapidez, o criminoso selecionou e furtou cinco motocicletas que estavam sob custódia da oficina para reparos ou manutenção.

Assim que o furto foi descoberto pelo proprietário da oficina ao chegar para o trabalho, a Polícia Militar foi prontamente acionada. Com base nas imagens das câmeras de segurança, as autoridades iniciaram uma busca ativa para localizar e recuperar os veículos.

A operação policial resultou na recuperação de todas as motocicletas furtadas. O criminoso, no entanto, conseguiu ainda não foi localizado.

>>>Vídeo: