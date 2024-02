No final da tarde desta quarta-feira, 31, a Secretária de Saúde de Colorado do Oeste, Rivânia Cássio e a diretora do hospital Izabel Silva, entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia, para esclarecer uma denúncia feita por irmã de uma paciente que havia se envolvido em um acidente próximo a Cerejeiras, onde a denunciante relatou que o hospital de Cerejeiras deixou sua irmã no hospital de Colorado e o município não tinha ambulância para trazer até Vilhena, e ela não entendeu o porquê Cerejeiras deixou sua irmã no hospital de Colorado (leia mais AQUI).

Contudo, duas irmãs da paciente a acompanhavam no hospital de Colorado, elas falaram com a reportagem e relataram que a irmã estava medicada e sendo muito bem tratada pelos profissionais da unidade de saúde.

>>>Leia a nota na íntegra:

Em esclarecimento a secretaria de saúde Rivânia Cássio juntamente com a diretora do hospital Izabel da Silva reforçam que o município de Colorado do Oeste conta com uma frota de seis ambulâncias sendo quatro de remoção simples e duas semi UTI. Em relação ao episódio manifestam que a paciente veio de Cerejeiras, demonstrou quadro clínico estável e estava regulada com vaga diretamente para o município de Vilhena. Em decorrência de um quadro clínico estável o município de Cerejeiras pediu um suporte se poderíamos levá-la até o município de Vilhena, onde a mesma foi trazida até Colorado, e a paciente ficou sob os cuidados da equipe e realizou alguns exames e outros cuidados e em seguida seguiu viagem para o município Vilhena.