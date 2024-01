Um grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 31, na BR-435, próximo à cidade de Cerejeiras. Testemunhas relataram que buracos na pista causou o incidente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas relataram que incidente foi provocado por buracos na pista, tornando-se mais um alerta sobre a precariedade das condições das estradas na região do Cone Sul.

Clara, procurou a reportagem do Extra de Rondônia, e relatou que sua irmã Marina Ferreira Bastos, de 48 anos, moradora da linha 4 mini eixo, estava se deslocando para Cerejeiras, pilotando uma motoneta Biz, onde iria procurar emprego. Contudo, aproximadamente 5 Km antes de chegar na cidade, a BR-435 que segundo Clara está parecendo um “queijo suíço”, ou seja, cheia de buracos, sua irmã não conseguiu desviar e caiu em um deles, na queda, sofreu fraturas pelo corpo, entre outros ferimentos.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas, de Cerejeiras, e após receber atendimento, devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para Colorado, mas em Colorado foi decidido que ela teria que ser encaminhada para Vilhena, todavia, no momento não há nenhuma ambulância disponível em Colorado nem em Cerejeiras para transportar a vítima até Vilhena.

A família pede que as autoridades responsaveis tomem providencias, pois a vítima está em estado grave e grita com fortes dores e precisa com urgência ser transferida para o Hospital Regional de Vilhena.