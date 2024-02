IVONE FOLI FAZ ANIVERSÁRIO Na próxima terça-feira, dia 06, IVONE NOGUEIRA FOLI faz aniversário ao lado do esposo Otávio Foli da moderna e tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, com maravilhosos showrooms.



TREINAMENTO DE NEGÓCIOS NO SICOOB FRONTEIRAS Com o objetivo de aprimorar as habilidades dos seus colaboradores, capacitando-os a oferecer produtos e serviços de maneira eficiente, personalizada e homologados às necessidades dos associados, o SICOOB FRONTEIRAS está realizando pelo segundo ano consecutivo o seu Treinamento de Negócios Fronteiras Level UP. Todo o aprendizado oferecido visa, principalmente, promover a satisfação do cooperado e contribuir para o crescimento sustentável do SICOOB FRONTEIRAS, uma cooperativa financeira presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O curso visa alcançar todos os Gerentes de Relacionamento e Assistentes de Relacionamento dos segmentos Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ) e Agro do SICOOB FRONTEIRAS. A diretora de Negócios ROSILAINE REPISO elenca que “hoje a cooperativa tem 23 agências no MT, MS e RO, divididas em quatro regionais, a Regional Amazônia, Regional Cerrado, Regional Vale do Guaporé e Regional Pantanal. Neste ano o Treinamento de Negócios será ministrado por regionais, totalizando quatro etapas. No último final de semana, dias 27 e 28 de janeiro, o treinamento foi realizado na regional Amazônia. Já no próximo final de semana, nos dias 03 e 04 de fevereiro, o Treinamento de Negócios Fronteiras Level UP será aplicado na Regional Guaporé. “Ao longo do Treinamento Fronteiras Level UP são abordados diversos temas, tanto no âmbito operacional como estratégico. A pretensão é que até março de 2024 tenhamos finalizado todas as quatro regionais, garantindo ainda mais sucesso ao nosso atendimento e prestação de serviço”, destaca MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, gerente de Estratégia de Negócios do SICOOB FRONTEIRAS.

VENDAS PERSONALIZADAS SÃO SUCESSO Atendimento personalizado com consultores de vendas atenciosos, promoções que cabem no bolso dos consumidores, pós-venda com profissionais capacitados, são algumas das diretrizes das concessionárias PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal e Rolim de Moura comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, na foto entre a gerente de vendas Rute Mandrick e a supervisora de vendas Kawanny Camargo.

O empresário Eduardo Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL e a noiva arquiteta Letícia Cavalcante de Cacoal/RO, passaram temporada de 23 dias pelo Japão, com roteiro por inúmeras cidades, como Tokyo, Kyoto, Osaka, entre outras. Um verdadeiro tour turístico e de muito conhecimento que teve a companhia do tio Toshio Yamada com a esposa Denise Yamada e os filhos, e ainda Nilza Yamada mãe de Eduardo. ASSDACO E CENTRO ONCOLÓGICO DE CACOAL Em Cacoal/RO, no último dia 23, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO recebeu visita do padre Johnnis Marthis Parteli da Paróquia Sagrada Família. Acompanhado de seminaristas de diversos municípios de Rondônia, o Pe. Johnnis pode conhecer melhor a organização da ASSDACO e toda a estrutura do Centro Oncológico de Cacoal. “Eles vieram para uma experiência! Puderam acompanhar a acolhida, a abordagem ao paciente. Visitaram todo o Centro São Daniel Comboni, a Clínica, a Enfermaria, visitaram os pacientes, conheceram todos os setores. Foi uma visita extraordinária, de muita força, algo muito valioso. Deram a extrema unção aos pacientes católicos que assim o quiseram”, destacou a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini, que conduziu toda a visita ao lado do diretor do Centro Oncológico, José Pereira. Após a visita à ASSDACO e ao Centro Oncológico, o padre Johnnis Marthis Parteli e os estudantes de Teologia também realizaram uma visita ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, popularmente conhecido como HEURO.