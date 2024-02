Ranking nacional confeccionado pelo Ministério da Saúde dentro do programa Previne Brasil, que mede a qualidade da atenção básica nos estados e municípios brasileiros, veio com uma boa notícia para Vilhena: a cidade alcançou em 2023 o 7º lugar geral entre os 52 municípios de Rondônia e é a 1ª entre as mais populosas do estado, com a nota 9.

O índice sintético final – ISF é medido desde 2018, mas foi a partir do final de 2019 que a nota da atenção básica de cada uma das cidades do Brasil passou a contar como forma de incrementar o envio de recursos pelo governo federal.

O ISF leva em conta vários fatores para chegar no resultado final e dentre eles está a também importante função e eficiência dos chamados agentes comunitários de saúde – ACS, classe que deverá receber aumento nos próximos dias em reconhecimento pela entrega de um serviço de excelência aos munícipes vilhenenses.

O prefeito delegado Flori explicou que os ACSs recebem parte de seu salário do governo federal em 13 parcelas e hoje em dia o município utiliza o último desses pagamentos para pagar o 13º salário desses servidores.

“Como reconhecimento por essa marca histórica, o município vai passar a pagar o 13º do seu bolso, liberando a 13ª parcela do governo federal com um incentivo a mais aos ACSs”, disse o prefeito Flori.

Um extenso programa de ampliação e reforma de todos os postos de saúde foi lançado no primeiro ano de mandato do delegado Flori, restando apenas duas unidades a serem objeto de obras, cujo projeto também deve sair do papel esse ano.

Duas unidades básicas que estavam fechadas foram reabertas, inclusive a do maior bairro da zona urbana em Vilhena, o Cristo Rei, que atende cerca de 20 mil pessoas em seu entorno.

Também houve um aumento no número de médicos, sendo que foram contratados novos 17 profissionais pelo programa Mais Médicos.

Segundo a prefeitura, apenas um desses novos médicos é custeado pelo governo federal, sendo que os outros foram contratados em troca do desconto dos salários da verba que o município tem direito para cuidar de toda a rede de saúde básica.

A chamada “terceirização” da saúde também teve seu papel nessa escalada de qualidade na atenção básica, uma vez que com a contratação de mais de 400 novos profissionais pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, muitos servidores do município foram deslocados para atuar nos postinhos de saúde, o que possibilitou o aumento de 90 mil atendimentos no 2023 em relação ao ano de 2022.

Wagner Borges, secretário de saúde, informou que todas as ações da prefeitura foram pensadas e são parte de uma só estratégia, que pretende ir “de passo em passo rumo à uma revolução na saúde de todo o Cone Sul”.