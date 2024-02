A Santa Casa de Chavantes em Vilhena, com o apoio da Semus, reforça seu compromisso com a excelência na prestação de serviços de saúde ao promover uma capacitação abrangente sobre limpeza hospitalar, dentro dos protocolos da Anvisa.

O evento, realizado no auditório do Núcleo de Educação Permanente Hospitalar/ NEPH, coordenado pela doutoranda Elizabete Vieira de Camargo, contou com a participação de profissionais de limpeza e higienização do Hospital Regional, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Instituto do Rim de Vilhena.

A capacitação abordou temas essenciais para a manutenção de ambientes hospitalares seguros e livres de contaminação. Entre os assuntos discutidos, destacam-se a classificação das áreas hospitalares em crítica, semi crítica e não crítica, bem como técnicas avançadas de higienização concorrente, higiene terminal e manutenção.

O evento, que ocorreu no dia 01/02, teve início às 07h30min e se estendeu até as 12h30min. O público-alvo foi composto por profissionais especializados em limpeza e higienização dos ambientes hospitalares, visando fortalecer suas habilidades e conhecimentos técnicos.

Os palestrantes, Enfermeira Especialista, Rubinela Camila M. de Castro e Enfermeiro Alecsandro Rachid e Elizabete Ferreira-TST, trouxeram suas vastas experiências para enriquecer o conteúdo apresentado. A condução da capacitação foi realizada por Elizabete V. de Camargo, Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPH) do Hospital Regional de Vilhena.

“É fundamental investir na capacitação contínua dos profissionais envolvidos na limpeza hospitalar, pois desempenham um papel crucial na manutenção de ambientes seguros para pacientes e equipes de saúde. Essa iniciativa reforça o compromisso da Santa Casa e Semus com a qualidade dos serviços oferecidos”, destacou Elizabete.

A capacitação contou ainda com o apoio da Direção Geral do Hospital Regional de Vilhena, da direção da UPA e das gerentes e coordenadoras de enfermagem do HRV, Maria de Lourdes Correia, do NEPH, que também desempenharam papel essencial na organização do evento.

A importância da limpeza hospitalar não pode ser subestimada, pois é um pilar fundamental para a prevenção de infecções e a garantia da segurança dos pacientes. A Santa Casa de Chavantes reitera seu compromisso com a constante atualização e aprimoramento de seus profissionais, visando sempre a excelência na prestação de serviços de saúde à comunidade.

Momentos de descontração e um delicioso café foram oferecidos aos participantes que participaram dos eventos em seus dias de folga.