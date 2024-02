O Sistema OCB/RO em parceria com o Sebrae/RO marcará presença em uma das maiores feiras AGRO do país, o Show Rural Coopavel que acontece de 4 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná.



A missão conjunta que levará cooperativas rondonienses à feira, tem como objetivo proporcionar uma excelente oportunidade para que esses representantes absorvam boas práticas, conheçam as últimas inovações tecnológicas aplicadas ao setor, além de estabelecer networking com profissionais de várias áreas dentro do agronegócio.



Com uma vasta programação de palestras, exposições e demonstrações de tecnologias, o evento oferece um ambiente propício para a disseminação de conhecimento e o fortalecimento do agronegócio regional.



Ao participar ativamente desse evento, o Sistema OCB/RO e o Sebrae/RO reforçam o compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável, visando a transformação positiva da realidade do AGRO no estado, e contribuindo para a construção de um setor mais inovador, eficiente e responsável socioambientalmente.



Participam da missão representando o Sistema OCB/RO: o presidente Salatiel Rodrigues e os assessores Jorge Gil e Lidiane De Vaila.



Representando o Sebrae/RO: o Diretor Administrativo e Financeiro do Sebrae/RO, Eduardo Fumyari Telles Valente, o Analista Técnico, Ernani Gomes de Souza, Gerente da Unidade Regional de Cacoal Thuylla Gomes Ribeiro, Gerente Unidade Regional de Cacoal, Sirlei Cruz Da Silva, Analista responsável pelo RRS em Cacoal, Cintia Nunes Salvador, Analista responsável pelo RRS em Ji-Paraná, Sally Telles do Nascimento, Gerente Unidade Regional de Ji-Paraná Denis Pinto de Farias, Analista responsável pelo RRS em Rolim de Moura, Noelber Guaitolini Gonçalves e o Diretor Técnico do SEBRAE em RO, Alessandro Crispim Macedo.



Representando as cooperativas de Rondônia: Valdeci Moura da Costa, Presidente SICOOB OUROCREDI, Paulo Henrique Maroneze, Presidente Cooperativa – COPAMA, Altair Schramm de Souza, Presidente Sicoob Central Norte , Joel de Souza e Silva Júnior, Colaborador Sicoob Central Norte, Sandra Vicente, Presidente – COOPPROJIRAU, Geander Bartolomeo, Presidente – Cooperativa de Prod. Rurais Vale do Guaporé, Juarez Sobreiro de Souza, Presidente – Cooperativa Lacoop, Tanã Rossi Lopes Bassegio – Gerente de crédito e captação – Central CrediSIS.



Além disso, estarão presentes o Empresário, cooperado do Sicoob e Diretor Aprosoja RO, Adélio Barofaldi, representando o Sistema Gurgacz de Comunicação, o Gerente de Marketing e Comercial, Marcos Paiva, o Secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, Luiz Paulo, e os deputados estaduais: Ismael Crispin, José Ribeiro Pinto Filho , Pedro Marcelo Fernandes, Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva e Nim Barroso.