No início de janeiro, o Setor de Endemias apresentou os resultados obtidos através do último Levantamento de Índices Rápidos (LIRA), com resultados alarmantes em relação à infestação de dengue no município.

Segundo o relatório, devido ao período chuvoso e a não participação ativa dos moradores nas limpezas de seus terrenos, Vilhena possui atualmente um alto índice de incidência em relação ao vírus (leia mais AQUI).

Os servidores públicos municipais Clair Oliveira (coordenador de endemias) e Roseli Santos (coordenadora da Vigilância de Saúde) visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 6, para falar sobre o assunto.

Clair informou que, em 2023, foram mais de 2200 casos notificados, chegando a mais de 1700 casos positivos, com a tendência é aumentar esse número em 2024, caso a população não tenha preocupação e conscientização de combater a doença. “Vilhena começou o ano com essa preocupação”, lamenta.

Clair explicou que, por determinação do prefeito e secretário municipal de saúde, as equipes de Saúde iniciaram ações voltadas para combater a dengue, através de pit stop, distribuição de panfletos e mutirão de limpeza junto com várias secretarias municipais. Contudo, destacou a importância de apoio de cada morador na limpeza de sua casa visando a eliminação de focos. “É importante que a população entenda que a dengue mata. Temos que ter a preocupação de eliminar os criadouros”, alertou.

Para Roseli, a Vigilância em Saúde acompanhar os trabalhos e afirmou que os índices da doença são assustadores e preocupantes. “A limpeza é uma medida enérgica que o momento pede, mas essa questão é papel do cidadão, do comerciante”, ressalta.

Conforme as autoridades de Saúde, o cronograma de atividades inicia a semana que vem com limpeza em ruas pavimentadas, pelo centro da cidade.

Ainda, conforme as autoridades, Cristo Rei, Centro e São José são os bairros de maior índice de casos na cidade de Vilhena.