Em um movimento que promete fortalecer ainda mais o cenário esportivo, um desportista nato de Vilhena foi nomeado como diretor geral da categoria de base na Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

José Natal Pimenta Jacob, popular “Natalzinho”, com vasta experiência no mundo esportivo, recebeu reconhecimento por seu comprometimento e contribuição para o desenvolvimento do esporte na região. Sua nomeação como diretor geral da categoria de base da federação é um testemunho de sua paixão e dedicação ao esporte.

Em sua nova função, Natalzinho terá a importante responsabilidade de supervisionar e coordenar todas as atividades relacionadas à categoria de base, incluindo o recrutamento e treinamento de jovens talentos. Sua vasta experiência e conhecimento certamente serão valiosos para identificar e desenvolver o potencial dos atletas em ascensão.

Esta nomeação não apenas destaca as realizações individuais de Natalzinho, mas também representa uma oportunidade emocionante para impulsionar o desenvolvimento do esporte de base em toda a região. Espera-se que sua liderança inspire uma nova geração de atletas e promova um ambiente inclusivo e vibrante para o crescimento do esporte em Rondônia.

A comunidade esportiva de Vilhena celebra esta conquista, desejando a Natalzinho sucesso em sua nova função e aguardando ansiosamente os frutos de seu trabalho na promoção e fortalecimento do esporte em todo o estado.