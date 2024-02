WENDER GARCIA NA ABUP DECOR SHOW Em São Paulo/SP, o sócio proprietário Wender Garcia da moderna e tradicional CASA & DECORAÇÃO, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, participou da ABUP DECOR SHOW evento que apresenta as principais tendências e novidades do mercado de decoração entre outros, de 30 de janeiro a 03 de fevereiro, numa realização da ABUP – Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes

SICOOB FRONTEIRAS COMEMORA NÚMEROS SOCIAIS Em 2023, a cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS além de conquistar novos cooperados nos três estados de atuação, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, comemorou as iniciativas sociais que alcançaram 132% a mais de pessoas junto às comunidades com as quais está envolvida. A conquista está sendo bastante celebrada por toda a equipe Sicoob Fronteiras. “Mais de 51 mil pessoas foram beneficiadas por nossas ações e projetos sociais, educação financeira, cooperativista e muito mais. Isso representa um aumento de 132% em relação ao ano anterior e estamos bastante satisfeitos e orgulhosos por esse avanço e com o sentimento de querer fazer ainda mais”, comemora a diretora de Negócios do SICOOB FRONTEIRAS, ROSILAINE REPISO. Entre os projetos que se destacaram em 2023, está a campanha “Doe um brinquedo e ganhe um Sorriso”, um projeto chancelado pelo INSTITUTO SICOOB que ganhou reconhecimento nacional. Esta campanha resultou em mais de 2 mil brinquedos arrecadados e mais de 3 mil crianças alcançadas com toda a ação, que envolveu ainda um dia de muita diversão. Ao todo, 12 agências da cooperativa, nos três estados, realizaram um dia de atividades ao ar livre, promovendo a interação entre as crianças da comunidade. Ao todo, em 2023, o SICOOB FRONTEIRAS investiu mais de R$105 mil em nove programas executados dentre os eixos de Cidadania Financeira, Cooperativismo, Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável. Esse comprometimento da cooperativa representou um aumento de 132% no número de pessoas alcançadas, passando de 22 mil em 2022 para 51.120 pessoas beneficiadas no ano de 2023.

“2023 foi um ano de muita transformação e cooperação no SICOOB FRONTEIRAS! Cada número representa uma vida tocada, uma comunidade fortalecida, e estamos orgulhosos de fazer parte desse movimento positivo! Que em 2024 continuemos juntos, levando cada vez mais prosperidade e justiça financeira aos nossos cooperados e às nossas comunidades”, concluiu o assessor de Investimento Social do SICOOB FRONTEIRAS, HEITOR GOMES



LEANDRO NO BARBER DAY ACADEMY Em Belo Horizonte/MG, Leandro dos Prazeres Ribeiro que inaugurou sua barbearia LE BARBEIRO na loja de moda masculina JJ STORE em Cacoal/RO, participou do renomado BARBER DAY ACADEMY com o famoso Seu Elias e sua equipe, na foto de camiseta branca, uma das maiores referências do mundo na área de barbearia. O curso foi uma imersão de três dias para desenvolver as principais competências técnicas de um profissional de cabelo masculino, com foco no alto desempenho da função, por meio de uma metodologia prática e de resultados imediatos e muito eficazes.

LE BARBEIRO NA JJ STORE Em Cacoal/RO, Leandro dos Prazeres Ribeiro inaugurou sua barbearia LE BARBEIRO na loja de moda masculina JJ STORE dos sócios proprietários João Vinicius Vasconcelos Santos e Edilson Batista dos Santos Junior.

MANUELA FEZ TRÊS ANINHOS A linda e meiga MANUELA comemorou seus TRÊS ANINHOS com linda festa do tema “Branca de Neve”. Comemoração preparada com muito amor e carinho pelos orgulhosos papais advogada Camila Garcia e Edifrancis Amaral Santos.

50 ANOS DE ANITA BELEM Em clima de muita alegria e cercada pela família e amigos, a juíza de direito ANITA BELEM festejou seus 50 ANOS em sua residência no Condomínio Vila Romana em Cacoal/RO. Nas fotos a alegria contagiante da aniversariante com o esposo Paulo Pereira dos Reis Netos, os filhos Lucas e Ana Clara, a mãe Lucila Caldeira Perez e as irmãs Antônia Luiza Belem de Oliveira e Valena Caldeira Belem.

CLAUDEMIR BORGHI FARÁ ANIVERSÁRIO Na próxima sexta-feira, DIA 09, o renomado médico otorrinolaringologista CLAUDEMIR BORGHI comemora aniversário ao lado da esposa psicóloga Aline Gomes e da filhinha do casal, a linda e meiga LINA.

NÉRIO BIANCHINI FARÁ ANIVERSÁRIO Na próxima segunda-feira, DIA 12, o empresário NÉRIO LOURENÇO BIANCHINI do badalado e prestigiado Cacoal Selva Park comemora aniversário. JULINDA DA SILVA FARÁ ANIVERSÁRIO Na próxima terça-feira, DIA 13, a advogada JULINDA DA SILVA e conselheira estadual da OAB/RO comemora aniversário. Na foto Julinda da Silva entre as advogadas sócias de seu moderno escritório de advocacia em Cacoal/RO.