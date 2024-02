A Câmara de Vilhena realizará a 2ª sessão ordinária do ano na próxima quinta-feira, 15, após o feriado prolongado de carnaval.

Na pauta, vários projetos de leis, sendo um deles de especial atenção.

Trata-se do projeto de lei nº 6.890/2024, de autoria do Poder Executivo, que será lido em plenário, que prevê a criação da galeria de ex-vice-prefeitos com nome do empresário vilhenense pioneiro Ilário Bodanese, que faleceu no início de janeiro vítima de câncer (leia mais AQUI e AQUI).

Conforme o projeto assinado pelo prefeito Flori Cordeiro (Podemos), a galeria será instalada no paço municipal e será formada por fotos emolduradas, com a indicação do nome completo, do período de gestão e da bibliografia de todos os ex-vice-prefeitos do Município de Vilhena.

Ao justificar o projeto, Flori informou, ainda, que a iniciativa tem por objetivo prestar homenagens as pessoas que participaram da história política do Vilhena. “As pessoas que se dedicaram á administração do nosso município, terão sua imagem, histórico e período de gestão imortalizadas na galeria criada por esta Lei, que será denominada ‘Ilario Bodanese’ em homenagem ao pioneiro vilhenense, que recentemente nos deixou e que ajudou a construir esta pujante cidade do Cone Sul de Rondônia, tendo ocupado o cargo de vice-prefeito de 1989 a 1992”, destacou o mandatário municipal.

Natural de Santa Catarina, Ilário chegou a Vilhena como caminhoneiro e se estabeleceu no município como um grande comerciante, pecuarista e impulsionador do cooperativismo. Foi vereador em 1983, vice-prefeito do Município de Vilhena e Secretário de Estado do Governo de Rondônia e, durante muitos anos, foi presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), organizadora da Expovil, e membro muito participativo do Centro de Tradições Gauchas (CTG), além de ser o principal fundador do Sicoob/Credisul e da cooperativa de credito Cresol, ambas na cidade de Vilhena.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A PAUTA DA SESSÃO NA ÍNTEGRA: