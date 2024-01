O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior, declarou luto oficial no Município em decorrência do falecimento do empresário Ilário Bodanese, ocorrido nesta quarta-feira, 10, num hospital de Cuiabá (MT), onde lutava contra um câncer (leia mais AQUI).

Em nota, a prefeitura lamentou e prestou sinceras condolências à família, amigos e colegas do pioneiro, que era natural de Santa Catarina e chegou a Vilhena como caminhoneiro, estabelecendo no município como um grande comerciante, pecuarista e impulsionador do cooperativismo.

Foi vereador em 1983, vice-prefeito de Vilhena entre 1989 e 1992 e secretário de Estado do Governo de Rondônia.

Por muitos anos, foi presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), organizadora da Expovil, e membro muito participativo do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), além de ser o principal fundador do Sicoob/Credisul e da cooperativa de crédito Cresol, ambas na cidade de Vilhena. “Foi, realmente, muito importante para o desenvolvimento do município de Vilhena. Seu Ilário merece todas as homenagens. Deixou um legado de compromisso e paixão pelo que fazia”, disse Flori ao Extra de Rondônia.

Por outro lado, o empresário José Bodanese, irmão de Ilário, informou ao Extra de Rondônia que o velório ocorrerá nesta quinta-feira, 11, a partir das 18h, na Câmara de Vilhena, e o enterro será nesta sexta-feira à tarde (ainda sem horário definido), no cemitério Cristo Rei.