Na noite de sexta-feira, 9, uma ação decisiva da Polícia Militar (PM), por meio da Patrulha de Trânsito (Ptran), resultou na prisão de três suspeitos, na apreensão de armas de fogo e na prevenção de um possível homicídio em Vilhena. A operação, realizada com sucesso, demonstra o comprometimento das autoridades em manter a segurança da comunidade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Ptran, estava em deslocamento no bairro Embratel para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, quando os militares observaram que o motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 de cor preta, ao perceber a presença da viatura, fez uma conversão brusca, acessando outra via rapidamente, fato que chamou a atenção dos policiais para abordá-lo.

Contudo, foi utilizado sinais sonoros para que o condutor parasse, mas ele não obedeceu e empreendeu fuga, dando início a uma perseguição por várias ruas e avenidas do bairro Embratel e bairro Belém, com apoio de outras viaturas.

Entretanto, após uma intensa perseguição, o motorista da picape perdeu o controle de direção e bateu em um barranco, porém, antes foi observado pelos militares que os ocupantes do veículo haviam jogando algo pela janela, sendo localizado posteriormente em poça de água duas armas de fogo, sendo um revólver da marca Taurus calibre .357 inox 8 tiros municiado com 8 munições .357 ponta ogival e uma pistola Taurus .380 de cor preta, com 13 munições .380 ponta no carregador e uma das mesmas especificações na câmara. Ainda duramente a ocorrência foi observado que a pistola pertence a um Policial Penal e não havia registro de roubo/furto da arma.

Três homens ocupavam o veículo, no qual dois deles usavam tornozeleira eletrônica cobertas com papel alumínio para dificultar a localização. Os suspeitos foram identificados pelas iniciais T.G.F., 30 anos (motorista do veículo), W.N.S., 31 anos e J.C.C.S., 29 anos. No veículo ainda foram encontradas porções de drogas. Um quarto homem que dava suporte aos suspeitos em uma motocicleta identificado pelas iniciais P.H.S.R., de 28 anos, também foi detido.

Após conversa com os policiais, os suspeitos relataram que haviam recebido incumbência de eliminar um desafeto, tinham sua localização e estavam a caminho para executá-lo.

Os suspeitos receberam voz e prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Todavia, na delegacia as companheiras dos suspeitos chegaram trazendo comida para eles, uma delas, segundo a polícia, é uma Policial Penal. Além das mulheres que acompanharam o registro da concorrência, também se fez presente um advogado representando os suspeitos.

A comunidade de Vilhena expressa gratidão à Polícia Militar pela rápida resposta e pelo trabalho incansável em manter a ordem e a segurança na cidade. A prisão dos suspeitos e a apreensão das armas representam uma vitória na luta contra o crime e reforçam o compromisso das autoridades com o bem-estar da comunidade.

As investigações sobre o caso continuarão para identificar outros possíveis envolvidos e garantir que a justiça seja feita. A população é incentivada a colaborar com as autoridades, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a construção de uma cidade mais segura para todos.