A presidente estadual do Solidariedade em Rondônia, Mirlene Cruz, convidou nesta sexta-feira (9) o jovem Eleazar Nogueira para a presidir o partido em Porto Velho, com a missão de reorganizar a agremiação visando as eleições de 2024.

Registrado oficialmente em 2013, o Solidariedade é um partido com tendencia de centro. Ao longo do tempo, o partido anunciou fusão com o PROS, na época presidido em âmbito nacional por Eurípedes Miranda, o qual é o atual presidente nacional do Solidariedade 77, sendo homologado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em setembro de 2023.

“Esta nossa missão foi dada com muita confiança ao senhor Eleazar Nogueira, onde buscamos fortalecer o partido e deixar ele pronto para a disputa das eleições deste ano em todos os níveis, com uma nominata forte com o intuito de eleger três vereadores e o futuro prefeito da capital”, disse Mirlene Cruz.

Para Eleazar Nogueira, o desafio foi aceito com o objetivo de fortalecer a posição do partido. “Me sinto honrado pelo convite, pois presidir um partido como o Solidariedade é uma grande satisfação. Tenho certeza que irei contribuir muito com o desenvolvimento do partido em nossa capital”, pontuou.