Rondônia torna-se referência na indústria de carne bovina, com a recente autorização para exportar seus produtos para o Canadá.

Esta conquista, resultado das ações do Governo de Rondônia, representa uma expansão dos mercados internacionais para os produtos do agronegócio do Estado; um reconhecimento da qualidade e segurança dos alimentos produzidos na região.

Desde 2021, Rondônia tem se destacado como um estado livre da febre aftosa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, fator essencial para garantir a entrada em mercados, como o Canadá. Esta condição sanitária tem sido fundamental para a abertura de novos mercados e a consolidação da indústria de carne bovina no Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou a relevância da autorização para exportar carne bovina ao Canadá, como um marco importante para o Estado. “Esta conquista é resultado do trabalho de todos os envolvidos na cadeia produtiva de carne bovina, em Rondônia. A abertura deste novo mercado fortalece a economia e traz benefícios para os produtores e empresários”, salientou.

De acordo com dados do portal de estatística do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a carne processada (congelada, fresca ou refrigerada) produzida em Rondônia, alcança atualmente, 53 países, com destaque para a China (434 milhões de dólares), Emirados Árabes (90 milhões de dólares), Chile (88 milhões de dólares), Egito (43 milhões de dólares) e Estados Unidos (41 milhões de dólares). Isso demonstra a competitividade e aceitação dos produtos rondonienses nos mercados internacionais.

O vice-governador e titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves destacou, também, os impactos positivos dessa autorização. “É um passo importante para consolidar Rondônia como um dos principais exportadores no mercado de carne bovina. A expectativa é de que a expansão das exportações fomente o desenvolvimento econômico e social do Estado”, afirmou.

Segundo dados do portal de estatística do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), somente em 2023, as exportações de carne processada de Rondônia atingiram mais de 917,76 milhões de dólares. O Estado posiciona-se como o 4º maior exportador de carne processada do Brasil, em volume; com 200,3 mil toneladas, ressaltando a importância do setor para a economia estadual.