Os cooperados de Colorado do Oeste, localizado a 760,5 km de Porto Velho, em Rondônia, fecham a primeira semana de rodadas das Pré-Assembleias Sicoob Credisul 2024 com entusiasmo, na noite de 09 de fevereiro.

O presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Ivan Capra, conduziu o encontro no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), reunindo cerca de 700 participantes. Na ocasião, além da prestação de contas de 2023, Capra anunciou a instalação de um parque infantil no município, em um gesto que promete beneficiar a comunidade.

O ano de 2023 foi marcado por um crescimento surpreendente para a unidade de Colorado do Oeste, com um aumento de 24% no capital social e depósitos totais, 12% no número de cooperados e um expressivo ganho de 20% nos resultados.

Capra destacou a consolidação da cidade, elogiando a organização financeira e o posicionamento estratégico da cooperativa, que contribui ativamente para o desenvolvimento regional. “O ano passado foi interessante e produtivo. A unidade conquistou um dos maiores resultados. Temos uma cidade consolidada e organizada financeiramente. E mesmo com outras instituições financeiras que operam, continuamos bem-posicionados e contribuindo com o desenvolvimento da região”, afirmou Capra.

Colorado do Oeste, com sua economia voltada para o agronegócio, especialmente na pecuária, mantém a expectativa de melhorias e crescimento para os próximos anos. O delegado da agência, que representa a comunidade associada, Dinorvan Salmoria, cooperado há 25 anos, ressaltou a importância do cooperativismo e a contribuição para a economia local. Ele expressou confiança na equipe que administra a Sicoob Credisul, destacando o compromisso com resultados positivos e o desenvolvimento contínuo da região. “Escolhi o cooperativismo pelo retorno social e o investimento na economia local. Em 2008 vim para Colorado e mantive o relacionamento com a Sicoob Credisul. Ao longo dos anos me tornei delegado. Aqui você é dono do negócio, vê sua região e a comunidade se desenvolver”.