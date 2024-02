A Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM) de Vilhena anunciaram no final da tarde de hoje, que identificou e localizou um suspeito relacionado ao assassinato do jovem Adailton Gonçalves de Oliveira, de 22 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 15, em frente de uma casa na Rua 1515, no bairro Cristo Rei (leia mais AQUI).

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o suspeito identificado pelas iniciais J.C.L.S., que é monitorado por tornozeleira eletrônica foi identificado através de uma série de diligências e análises de evidências. A rápida atuação das autoridades na identificação do suspeito foi crucial para o avanço das investigações e sua prisão.

O homicídio, que ocorreu em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. A vítima foi alvejara por disparos de arma de fogo por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os detalhes sobre as circunstâncias do crime não foram divulgados pela polícia, que mantém as informações em sigilo para não comprometer o andamento das investigações.

Na casa do suspeito, localizada na Avenida das Magnólias, no bairro Jardim Primavera, a polícia encontrou uma pistola, munições e drogas. A esposa do suspeito também foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil continua trabalhando ativamente no caso, buscando reunir mais evidências para fortalecer o processo investigativo e garantir a responsabilização do(s) culpado(s).

Mais detalhes sobre o caso devem ser divulgados conforme a evolução das investigações e à medida que mais informações forem disponibilizadas pelas autoridades policiais.