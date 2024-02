A Polícia Civil (PC) divulgou uma nota oficial em relação ao trágico homicídio de uma criança na cidade de Cerejeiras. De acordo com a nota, os detalhes específicos do assassinato do garoto encontrado dentro de um poço em um sítio na área rural daquele município, cuja madrasta é a principal suspeita e se encontra detida, a PC assegurou à comunidade que está empenhada em investigar o caso com a máxima prioridade e diligência.

>>>Leia nota na integra:

Na tarde de ontem (18/04/2024), a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar de Cerejeiras-RO foi acionada para investigar o desaparecimento da criança “A. A. S.” de 2 anos e 11 meses. Diante da gravidade da situação, as forças de segurança imediatamente iniciaram diligências para localizar a criança e esclarecer os fatos.

Após intensa busca, o corpo da criança foi encontrado em um poço com mais de 10 metros de profundidade, indicando que já se encontrava no local há alguns dias. A descoberta foi devastadora e exigiu uma cuidadosa investigação para determinar as circunstâncias do trágico acontecimento.

A investigação preliminar apontou a madrasta de 45 anos como a suposta autora do crime. Em ação rápida, a madrasta foi presa em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, sendo o flagrante lavrado pelo Delegado de Polícia titular, Mayckon Pereira. A gravidade do caso levou ainda à imputação da madrasta pelo crime de homicídio qualificado.

A Polícia Civil continua a investigação para apurar outras circunstâncias relacionadas ao ocorrido. O resgate do corpo da vítima foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Cerejeiras, que prestou apoio na diligência.

A Polícia Civil expressa profundo pesar pela perda da criança e reiteram o compromisso em trabalhar incansavelmente para garantir a justiça e a segurança da comunidade.