Buscando melhoria para o atendimento na área da saúde nos municípios do Cone Sul do Estado (Vilhena, Cerejeiras, Colorado, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguaia), o deputado Ezequiel Neiva manteve audiência com o senador Confúcio Moura, em Brasília.

Ezequiel Neiva expôs a Confúcio Moura as principais dificuldades que a população do Cone Sul enfrenta quando busca atendimento médico, e solicitou recursos ao senador.

Na audiência, o deputado apresentou o secretário de Saúde de Vilhena, Vagner Borges. O secretário detalhou ao senador sobre o modelo de gestão de saúde gerido por meio de uma Organização Social (OS), sistema adotado pelo prefeito Flori. Vagner mostrou um relatório constatando melhorias significativas na saúde em Vilhena. Porém, disse que são necessários mais investimentos para que a prefeitura possa continuar oferecendo o atendimento que a população merece. A Dra. Érica, assessoria jurídica do município também participou da reunião.

Ezequiel Neiva destacou a importância de investir na saúde em todas as cidades e distritos. Sobre Vilhena, o parlamentar ressaltou que o município acaba recebendo pacientes de toda a da região, o que acaba sobrecarregando todo o sistema.

Confúcio Moura disse que recentemente repassou R$ 3,5 milhões para a área da saúde no município. “Tenho acompanhado as melhorias no sistema de saúde em Vilhena. A população vilhenense e dos demais municípios da região podem contar com o meu apoio que estarei à disposição para ajudar”, afirmou o senador.

Mais investimentos

Ezequiel Neiva enfatizou a liberação de R$ 2 milhões para reformas no Hospital Regional e outros cerca de R$ 2 milhões para a realização de cirurgias.