Pelo terceiro ano consecutivo o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) realiza o Projeto Itinerante Iperon Perto de Você.

Com o objetivo de oferecer educação previdenciária a aposentados, pensionistas e servidores ativos. A ação terá início no dia 26 de fevereiro, em Cerejeiras. Neste ano, o projeto continua ocorrendo de forma simultânea com atendimentos e oficinas de Recursos Humanos (RH) e previdenciários.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que, “a realização do projeto itinerante previdenciário aos beneficiários do Estado, fortalece o vínculo e a comunicação entre ambos. O Iperon Perto de Você tem o objetivo de levar informações e sanar as dúvidas de aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais”, disse.

Os primeiros atendimentos do projeto itinerante serão nos dias 26 e 27 de fevereiro, no município de Cerejeiras, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) Carlos Drummond de Andrade, localizado na Avenida Brasil, nº 2.326, no Bairro Industrial Cinco, das 8h às 13h. No mesmo local, acontecerá a oficina para os Recursos Humanos do Estado.

Dando sequência à ação, a equipe do Iperon segue para Vilhena, onde os trabalhos ocorrerão nos dias 28 e 29, das 8h às 13h, na Universidade Norte do Paraná (Unopar), localizada na Rua Carlos Stahl, nº 5.445, no Bairro Jardim Eldorado. Em Vilhena, além dos atendimentos e oficinas de Recursos Humanos, serão ministradas palestras previdenciárias para aposentados, pensionistas e servidores públicos estaduais, com temas sobre a qualidade de vida, direitos previdenciários e financeiros.

SOBRE OS PROJETOS

A ação atende beneficiários e servidores.

O ciclo de palestras foi idealizado para levar a educação previdenciária a aposentados, pensionistas e servidores ativos, através do desenvolvimento de novas habilidades, e contribuir com o planejamento emocional e financeiro. A ação visa promover e fortalecer a interação social, autoestima e motivação, utilizando atividades intergeracionais, palestras voltadas ao envelhecimento saudável e orientação de atividades esportivas e culturais.

O atendimento permite aos segurados e servidores tirarem dúvidas, além de fornecer informações sobre a previdência estadual. Entre os assuntos mais recorrentes, estão: Recadastramento; Certidão de Tempo de Contribuição; Averbação; Cálculos e Pagamentos; Benefícios Previdenciários; Perícias e Avaliação Médica e gestão do Regime Próprio de Previdência Social estadual.

Com o objetivo de capacitar e tirar dúvidas dos servidores dos setores de Recursos Humanos das secretarias estaduais, acontece a Oficina de Procedimentos – Instrução Processual para Aposentadoria, ministrada por servidores do Iperon. As inscrições para participar das ações estão abertas, e podem ser acessadas através do link. Aposentados e servidores também podem se inscrever presencialmente no dia dos eventos.

CRONOGRAMA DO PROJETO:

Cerejeiras – Atendimento e Oficina de Recursos Humanos

26 e 27 de fevereiro, das 8h às 13h;

Local: Ceeja Carlos Drumont de Andrade, Avenida Brasil, nº 2.326, Bairro Industrial Cinco.

Link de Inscrição Cerejeiras

Vilhena – Atendimento, Oficina de RH e Palestras Previdenciárias

28 e 29 de fevereiro, das 8h às 13h;

Local: Unopar, Rua Carlos Stahl, nº 5445, Bairro Jardim Eldorado.

Link de Inscrição Vilhena