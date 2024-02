Um acidente envolvendo uma carreta aconteceu na tarde desta terça-feira, 20, na BR-435, em um local conhecido como “Curva da Banana”, próximo à Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente ocorreu por volta das 17 horas, quando o motorista da carreta, carregada com grãos, descia a curva e teria perdido o controle da direção, tombando às margens da via.

Equipes de resgate e socorro foram acionadas imediatamente. O motorista sofreu ferimentos e foi prontamente atendido no local antes de ser encaminhado para o hospital. Não houve relatos de outras vítimas no acidente.

A Curva da Banana, conhecida pelo seu formato desafiador e histórico de acidentes, já foi palco de algumas tragédias. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente e coletando depoimentos de testemunhas para determinar as causas exatas do ocorrido.

