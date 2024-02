A Polícia Militar do Estado de Rondônia, através do Comando Regional de Policiamento III, vem por meio deste comunicado, informar da abertura do Edital n° 01/2024/PM-CRPIIIDADMSECADM.

O referido Edital destina-se ao leilão de madeiras apreendidas doadas para a Polícia Militar através da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental- SEDAM.

O leilão será realizado no dia 15 de março de 2024 (sexta-feira) das 09h00min às 12h00min, onde será realizado a venda da madeira pelo maior lance.

Os bens poderão ser visitados pelos interessados no pátio do 3º Pelotão de Polícia Ambiental localizado ao Lado do Parque Ecológico Municipal na BR 174, saída para Juína-MT, os quais estarão identificados como CRP III – Lote 03.

Os interessados deverão preencher o Termo de arrematação na forma de pessoa física ou jurídica com a proposta para o leilão (valor para o lance). O modelo do Termo de arrematação está em anexo ao Edital, bem como as informações de valores e quantidade de madeira disponível.

As propostas poderão ser encaminhas ao e-mail crp3@pm.ro.gov.br ou por meio de envelopes lacrados entregues no Comando Regional de Policiamento III, situado na Avenida Luiz Maziero, 4650 – Jardim América – prédio da Unisp

Veja edital abaixo:

