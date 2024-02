Em um evento que reuniu figuras proeminentes do cenário fiscal e contábil do Brasil, o deputado estadual Cirone Deiró esteve presente na cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), realizada recentemente.

A solenidade foi marcada pela posse do Conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, Edilson de Souza Silva, como presidente da associação para o biênio 2024-2025.

A ATRICON, que desempenha um papel fundamental na representação e defesa dos Tribunais de Contas do país, bem como no aprimoramento e integração de seus membros, viu um de seus momentos mais significativos com a eleição de um novo líder. O deputado Deiró, conhecido por sua dedicação à transparência e à governança pública, expressou grande honra em participar do evento. “Testemunhar a posse de um líder tão estimado quanto Edilson de Souza Silva é um privilégio. Sua liderança é essencial para o fortalecimento da nossa fiscalização contábil,” afirmou Deiró.

O evento não apenas celebrou a transição de liderança na ATRICON, mas também reforçou o compromisso dos membros da associação com a excelência na gestão dos recursos públicos e na fiscalização das contas nacionais. O deputado Deiró aproveitou a ocasião para desejar um mandato de sucesso ao novo presidente, ressaltando a importância de uma gestão eficaz para o progresso das políticas de fiscalização e controle em todo o Brasil.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e representantes dos Tribunais de Contas de várias regiões, destacando-se como um marco de união e fortalecimento da rede de controle externo brasileira. O deputado Cirone Deiró, ao lado de outros lideranças, manifestou seu apoio e disposição em colaborar com a associação, visando o contínuo aperfeiçoamento das instituições fiscais do país.

Com a nova diretoria empossada, a ATRICON se prepara para enfrentar os desafios futuros, mantendo-se como uma entidade de referência na promoção da integridade e da responsabilidade fiscal no Brasil.