Na quarta-feira, 21, um trágico incidente abalou a comunidade de Chupinguaia. Uma mulher, identificada como Eleni Pereira, de 42 anos, faleceu após ser atingida por um disparo na cabeça em um sítio na região de Boa Esperança.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem que estava trabalhando no local do incidente procurou o quartel da PM e relatou que a esposa do proprietário havia tentado contra a própria vida com um disparo de revólver na cabeça.

Rapidamente, os militares acionaram o serviço de emergência do posto de saúde do distrito. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima gravemente ferida. Apesar dos esforços para salvá-la, infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital em Chupinguaia.

A PM isolou o local e acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec) para investigar as circunstâncias do ocorrido e determinar as causas do disparo.

O corpo da vítima foi encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia na funerária Canaã, responsável pelos trâmites legais para velório e sepultamento.