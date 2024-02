Saiba como o clima irá se comportar em todas as regiões do Brasil nesta sexta-feira (23):

Sul

Circulação de ventos volta a ajudar no aumento de umidade sobre todas as áreas da região; chance de temporal localizado no norte e oeste do RS e pancadas ainda mais irregulares entre o litoral do RS, leste e sul de SC e no estado do PR.

A passagem de uma frente fria próxima ao litoral do RS aumenta o risco de temporais na fronteira com o Uruguai.

Sudeste

As condições de tempo instável se mantêm em MG e o risco de temporais é alto para todo o estado. Pode chover forte também no interior fluminense. Entre a região dos Lagos e todo o ES, chuvas mais passageiras.

Pancadas mais isoladas em SP com chance de alguns raios à tarde no litoral e na Região Metropolitana de São Paulo.

Centro-Oeste

Tempo mais nublado e instável, com chuva a qualquer hora no centro-norte de GO, no DF e na metade norte de MT.

Já em MS, a semana termina com sol, calor e pancadas mais irregulares.

Nordeste

A entrada de umidade do mar e a atuação do VCAN ainda vão favorecer muitas nuvens novamente no litoral do Nordeste; condições de tempo mais instáveis desde o leste do RN até o litoral de AL. Chuva persistente e forte no MA, PI e oeste da BA.

Norte

Não chove no noroeste do AM e em RR. Atenção ainda voltada para as pancadas de chuva no leste e litoral do PA, no estado do TO, no AC e em RO, não descartando a ocorrência de temporais com raios à tarde.