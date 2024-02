Policiais civis da Delegacia de Pontes e Lacerda prenderam, neste domingo (25.02), o terceiro envolvido no duplo homicídio ocorrido na madrugada de sexta-feira, em um bar na cidade, onde uma das vítimas era o vilhenense Jonison Souza Toledo, de 39 anos e a outra seu funcionário Herivelton Malaquias Nunes, 28, (leia mais AQUI e AQUI).

Com o suspeito foi apreendido o veículo utilizado pelos criminosos para a execução dos homicídios. Ainda na sexta-feira, a equipe policial prendeu em flagrante outros dois autores da ação criminosa, quando se preparavam para fugir de Pontes e Lacerda.

As diligências para esclarecimento do duplo homicídio e prisão do envolvido iniciaram na madrugada de sexta-feira. Durante três dias, continuamente, os policiais civis reuniram informações e analisaram imagens que resultaram nas três prisões.

No início da manhã deste domingo, os policiais chegaram a um endereço no bairro Jardim Santa Ana, onde foi avistado o veículo, já identificado como o utilizado na execução dos homicídios.

O Fiat Palio, de cor prata, estava estacionado no interior da residência. Duas pessoas que estavam dormindo na casa foram abordadas e uma delas, de 19 anos, em entrevista com a autoridade policial confessou ser coautor do duplo homicídio. Em buscas no veículo pálio foram encontradas uma balaclava preta e luvas descartáveis.

Duplo homicídio

Na madrugada de sexta-feira, Herivelton Malaquias Nunes, 28 anos e Jonison Souza Toledo, 39 anos, estavam em um bar na BR-174, conversando com duas mulheres.

Testemunhas informaram que um homem encapuzado chegou ao local, aparentemente a pé, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, que estavam em uma mesa do lado de fora do estabelecimento.