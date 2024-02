Um homem escapou ileso de uma tentativa de assassinato na tarde deste domingo, 25, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local onde estava a vítima, em um bar no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19). O carona disparou várias vezes, mas não acertou o alvo, que ainda não foi identificado, pois conseguiu fugir do local em uma motocicleta.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico Científica (Politec) fazer a perícia e recolher as cápsulas que ficaram no local.

Câmeras de segurança de uma casa nas proximidades registraram os estampidos, pessoas e até cachorros correndo para se livrar dos disparos.

Moradores da região expressaram preocupação com a violência crescente na área e pediram por mais segurança pública nas ruas de Vilhena.

As autoridades afirmaram que estão intensificando as patrulhas e investigações para garantir a segurança da comunidade.

>>>Vídeo cedido por RC.NEWS