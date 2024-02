Os dois primeiros jogos deste sábado, 25, pela primeira rodada do Rondoniense foram marcados pelo equilíbrio, como já era esperado, a tarde no Aluízio Ferreira o Barcelona estreou surpreendendo, atuando como mandante pela primeira vez na capital o time o Barcelona apresentou uma equipe leve organizada e rápida, durante toda partida os jogadores se apresentaram com bastante disposição pra atacar e se defender mostrando uma boa recomposição. O Porto Velho até fez uma boa partida mas não foi eficiente nas finalizações.

No segundo tempo o Porto Velho voltou mais disposto pra buscar a vitória, mas nada da bola balança as redes, a equipe do Barcelona criou diversas jogadas de perigo nos contra ataques até que quando Samuel ganhou na velocidade da defesa do Porto Velho e abriu o placar aos 38 minutos, a Locomotiva continuou buscando o gol mas a equipe seguia errando nas finalizações e nem mesmo com 7 minutos o Porto Velho não conseguiu empatar a partida e o Barcelona saiu com a vitória por um zero.

No Aglair Tonelli o União Cacoalense recebeu o VEC que voltou a disputar a série A do Rondoniense, a partida foi bastante movimentada, com boas oportunidades de gols, mas nem a Raposa da BR e nem o Lobo do Cerrado conseguiu abrir o placar e a partida terminou em zero a zero.