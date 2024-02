Em vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora Vivian Repessold (PP) cobrou o poder executivo local quanto ao suposto transtorno provocado por uma obra de ampliação da Escola Professora Aparecida da Silva, em Vilhena.

No vídeo, a edil, que está em casa por questões médicas, explica que, em novembro do ano passado, esteve na referida escola filmando as salas em construção. Agora, semana passada, pediu a sua equipe para retornar ao local, mas ninguém esteve trabalhando na obra.

Ela pede ao prefeito Flori Cordeiro e à secretário municipal de Educação, para que cumpram o prazo estipulado para a conclusão da obra para não prejudicar alunos e funcionários (assista AQUI).

SECRETÁRIO EXPLICA

O Extra de Rondônia entrou em contato com o secretário municipal de comunicação, Renato Barros, que afirmou que a licitação para ampliação da Escola Aparecida ocorreu em 2021, na administração de Eduardo Japonês, e que, desde então, teve uma sequência de atrasos. Em 2022, a prefeitura optou pelo distrato com a empresa Construvias do Estado do Mato Grosso do Sul, paralisando a obra.

Em 2023, após o atual prefeito Flori Cordeiro tomar posse, foi realizado um novo processo de licitação e a Construtora Queiroz foi contratada. Porém, a empresa também não cumpriu o cronograma e, no segundo semestre de 2023, a obra foi então distratada.

A segunda colocada no certame, a Prime, foi convocada para dar continuidade na ampliação da Escola. A obra foi reiniciada já no final de 2023. O cronograma contratual da empresa vai até 09 de maio de 2024, estando por tanto dentro do prazo estipulado do novo contrato.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Renato Barros destaca que a continuidade da obra é de fundamental importância para a comunidade escolar de Vilhena, tendo em vista o déficit de salas de aula. Estão sendo construídos cinco salas de aula e dois banheiros.

“Vale ressaltar que a contratação das empresas ocorreu via licitação, respeitando todos os parâmetros burocráticos da Lei 14.133 (lei de licitações), porém o atraso se deu por conta do não cumprimento, por parte das empresas, do cronograma de execução estabelecido o que levou ao destrato dos contratos como forma de punição. Ao contrário do que afirmou a vereadora, na publicação, a obra, que está orçada em R$ 866.723,89, não está parada e, conforme a Secretaria Municipal de Educação, está em fase final de conclusão e quase 70% dos serviços já foram executados”, esclarece.

Ele também afirma que a prefeitura de Vilhena está investido mais de R$ 12 milhões em ampliação, reforma e construção de novas escolas no município. Além disso, recentemente 35 pedagogos e 01 professor de língua inglesa; 07 psicopedagogos; 02 motoristas de viaturas leves; 01 fonoaudiólogo; 01 assistente social; 01 instrutor de libras, 01 técnico em informática, 01 nutricionista foram contratados para aturarem na educação municipal.