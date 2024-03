Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher e destacar a importância do autocuidado, a Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) promoverá o Workshop Saúde Emocional Delas, que acontecerá no próximo dia 8 de março, às 15h, no auditório do Campus 1 do Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho.

O evento visa destacar a importância do autocuidado e oferecer às advogadas uma oportunidade única de priorizar sua saúde emocional. As vagas são limitadas, e as inscrições estão abertas por meio do site https://www.caaro.org.br/workshop-saude-emocional-delas/

Em sintonia com a campanha Páscoa Solidária, solicitamos que cada participante leve uma caixa de chocolates para doação na entrada do evento, uma ação destinada a levar sorrisos às crianças carentes.

Durante o Workshop, as advogadas terão a oportunidade de participar de palestras enriquecedoras, ministradas por especialistas renomadas. A palestra principal, “Saúde Emocional Delas”, será conduzida pela reconhecida master coach, Cristiane Farias, que compartilhará técnicas valiosas para gerenciar emoções e cultivar a resiliência. Contaremos ainda, com espaço kids para as crianças.

Receberemos ainda, a advogada Jaqueline Cassol, que ministrará a palestra “Mulher Sem Filtro”, abordando temas relevantes para o empoderamento feminino e a busca pela autenticidade.

O Workshop “Saúde Emocional Delas” promete ser uma experiência transformadora, reunindo mulheres inspiradoras em um ambiente de aprendizado, apoio mútuo e celebração.